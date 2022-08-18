STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 343 PM EDT THU AUG 18 2022 /243 PM CDT THU AUG 18 2022/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 58 TO 64. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS....ESPECIALLY DURING THE AFTERNOON. HIGHS 74 TO 82. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY DURING THE EVENING. LOWS 56 TO 64. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SHOWERS AND THUNDERSTORMS....MAINLY DURING THE AFTERNOON. HIGHS 72 TO 80. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS DURING THE EVENING EAST. LOWS 54 TO 60. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS EAST. HIGHS 72 TO 78. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. HIGHS 74 TO 80. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. HIGHS 70 TO 78. $$ MZ