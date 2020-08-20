LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 8/20/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 425 PM EDT THU AUG 20 2020 /325 PM CDT THU AUG 20 2020/ TONIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY IN THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG AFTER MIDNIGHT. LOWS 58 TO 64. FRIDAY...PATCHY FOG EARLY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS... MAINLY IN THE AFTERNOON AND ESPECIALLY WEST HALF. PARTLY CLOUDY. HIGHS 75 TO 84...WARMEST INTERIOR WEST HALF. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 60S. HIGHS 75 TO 82. SATURDAY NIGHT...A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY EAST HALF AND IN THE EVENING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 56 TO 64. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 70S. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 50 TO 61...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 75 TO 82. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 63. HIGHS 73 TO 82...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. $$ ROLFSON