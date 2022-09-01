STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 300 PM EDT THU SEP 1 2022 /200 PM CDT THU SEP 1 2022/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE 60S. FRIDAY...VERY WARM. MOSTLY SUNNY TO PARTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS BECOMING LIKELY IN THE WEST BY AFTERNOON. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ELSEWHERE. HIGHS 80 TO 90. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 60...WARMEST SOUTH. SATURDAY...COOLER. MOSTLY SUNNY TO PARTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE UPPER 40S AND LOW 50S EXCEPT IN THE LOWER 40S INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 72. LABOR DAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 54 EXCEPT 42 TO 48 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 70S. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 54 TO 60 EXCEPT 48 TO 54 INTERIOR WEST. HIGHS 78 TO 84. $$ WFO MQT