LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/16/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
412 PM EDT THU SEP 16 2021 /312 PM CDT THU SEP 16 2021/

...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY THROUGH
FRIDAY...

TONIGHT...BREEZY. BECOMING MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS SPREADING FROM WEST TO EAST. LOWS 57 TO 63.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH CLEARING LATE. A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...ENDING WEST TO EAST DURING THE AFTERNOON. HIGHS 66
TO 74...COOLEST WEST.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 37 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...MOSTLY SUNNY AND PLEASANT. HIGHS 68 TO 73.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 48 TO 58.

SUNDAY...SUNNY AND BREEZY WITH NEAR RECORD WARMTH. HIGHS 75 TO
87...WARMEST WEST HALF AND COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

MONDAY...CONTINUED UNSEASONABLY WARM. MOSTLY SUNNY. LOWS 59 TO 67.
HIGHS 76 TO 86...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

TUESDAY... MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 57 TO 65.
HIGHS 72 TO 79.

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