LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/23/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
323 PM EDT THU SEP 23 2021 /223 PM CDT THU SEP 23 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR WEST. MOSTLY CLOUDY CENTRAL AND EAST. A
CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF. LOWS 37 TO 45 INTERIOR...AND 45 TO
50 ALONG THE LAKESHORES.

FRIDAY...CLOUDS INCREASING FROM WEST TO EAST. RAIN SHOWERS MOVING
INTO THE WEST HALF IN THE AFTERNOON. HIGHS 65 TO 72.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH RAIN SHOWERS EXPECTED. A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST. LOWS 42 TO
51...COOLEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS.
HIGHS 56 TO 64.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS
MAINLY IN THE 40S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN THE 60S.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS MAINLY IN THE 40S...EXCEPT IN THE LOW
50S ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. HIGHS 66 TO 72.

TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS MAINLY IN THE 40S...EXCEPT IN THE LOW
50S ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE. HIGHS 67 TO 73.

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