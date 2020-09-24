LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/24/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 346 PM EDT THU SEP 24 2020 /246 PM CDT THU SEP 24 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. ISOLATED SHOWERS THROUGH MIDNIGHT. PATCHY FOG LATE. LOWS 48 TO 54. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. PATCHY FOG THROUGH MID MORNING. HIGHS IN THE LOWER 70S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY WEST AND KEWEENAW DURING THE EVENING...THEN A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS ELSEWHERE OVERNIGHT. LOWS 54 TO 60. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY LATE. HIGHS IN THE LOWER 70S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS IN THE MID 50S EXCEPT IN THE UPPER 40S INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS. HIGHS IN THE MID 60S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS 54 TO 60. LOWS 42 TO 48 EXCEPT 36 TO 42 INTERIOR WEST. TUESDAY...RAIN SHOWERS LIKELY. HIGHS 54 TO 60. LOWS 36 TO 42.