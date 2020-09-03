LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/3/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 439 PM EDT THU SEP 3 2020 /339 PM CDT THU SEP 3 2020/ ...LAKESHORE FLOOD ADVISORY THROUGH THIS EVENING FOR LUCE COUNTY... TONIGHT...BREEZY. PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS ALONG LAKE SUPERIOR. LOWS 42 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS IN THE EAST. HIGHS 58 TO 68. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 53...COOLEST AWAY FROM THE GREAT LAKES. HIGHS 63 TO 73. SATURDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS FROM THE WEST. LOWS 43 TO 55...COOLEST INTERIOR. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 73. LABOR DAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 58. HIGHS 62 TO 72. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS LIKELY. LOWS 42 TO 52. HIGHS 54 TO 64...WARMEST EAST.