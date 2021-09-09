LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/9/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EDT THU SEP 9 2021 /234 PM CDT THU SEP 9 2021/ TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLEAR. LOWS 40 TO 54...COOLEST IN THE INTERIOR AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 70S. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS MAINLY NEAR LAKE SUPERIOR AND EAST LATE. LOWS 55 TO 62. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS NORTH AND EAST. HIGHS 71 TO 82...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS...WITH A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS EARLY. LOWS 43 TO 57...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...CLEARING THROUGH THE DAY. HIGHS MAINLY IN THE 60S...WARMEST SOUTH CENTRAL. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 54...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 64 TO 72. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78.