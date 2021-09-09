LOCAL 3 THURSDAY EVENING WEATHER FORECAST 9/9/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
334 PM EDT THU SEP 9 2021 /234 PM CDT THU SEP 9 2021/

TONIGHT...BECOMING MOSTLY CLEAR. LOWS 40 TO 54...COOLEST IN THE
INTERIOR AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR.

FRIDAY...WARMER. PARTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 70S.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS
AND THUNDERSTORMS MAINLY NEAR LAKE SUPERIOR AND EAST LATE. LOWS 55
TO 62.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS NORTH AND EAST. HIGHS 71 TO 82...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF
SHOWERS...WITH A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS EARLY. LOWS 43 TO
57...COOLEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...CLEARING THROUGH THE DAY. HIGHS MAINLY IN THE 60S...WARMEST
SOUTH CENTRAL.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 54...COOLEST INTERIOR
WEST. HIGHS 64 TO 72.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 48 TO
60...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 72 TO 78.

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