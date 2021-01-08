LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 254 PM EST THU JAN 7 2021 /154 PM CST THU JAN 7 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY FAR EAST. LOWS 9 ABOVE TO 28...COLDEST FAR EAST AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY FAR EAST. HIGHS 30 TO 35. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY FAR EAST. LOWS 12 TO 29...COLDEST INTERIOR FAR WEST AND FAR EAST...WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. SATURDAY AND SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 28... COLDEST INTERIOR WEST AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. HIGHS 30 TO 35. SUNDAY...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL. MOSTLY CLOUDY EAST. HIGHS 30 TO 35. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST HALF AND WARMEST ALONG LAKE SUPERIOR. HIGHS 30 TO 35. TUESDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25...COLDEST IN THE INTERIOR. HIGHS 30 TO 35.