STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 329 PM EST THU JAN 13 2022 /229 PM CST THU JAN 13 2022/ ...WIND CHILL ADVISORY FOR FAR EASTERN UPPER MICHIGAN LATE TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING... TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR...ESPECIALLY NORTH CENTRAL AND ACROSS THE TIP OF THE KEWEENAW. LOWS 6 BELOW ZERO TO 8 ABOVE...EXCEPT IN THE TEENS BELOW ZERO FAR EAST. WIND CHILLS 20 BELOW TO 30 BELOW ZERO FAR EAST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY FAR EAST. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST AND NORTH CENTRAL. HIGHS ZERO TO 15 ABOVE... COLDEST FAR EAST. WIND CHILLS 20 BELOW TO 30 BELOW ZERO FAR EAST IN THE MORNING. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST AND NORTH CENTRAL. LOWS 16 BELOW ZERO TO 9 ABOVE ZERO... COLDEST INTERIOR EAST. WIND CHILLS AS LOW AS 25 TO 30 BELOW ZERO EAST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY NORTH CENTRAL. HIGHS 5 ABOVE TO 18...COLDEST FAR EAST. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO EAST IN THE MORNING. SATURDAY NIGHT...TURNING BLUSTERY LATE...ESPECIALLY ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORE. PARTLY CLOUDY...THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY LATE. LOWS FROM 6 BELOW ZERO TO 10 ABOVE...COLDEST FAR EAST. SUNDAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 20 TO 25. MARTIN LUTHER KING JR DAY...BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 10 TO 18. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY...CLOUDY WITH SNOW LIKELY. LOWS 3 ABOVE TO 14. HIGHS 19 TO 27.