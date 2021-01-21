LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 1/21/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 406 PM EST THU JAN 21 2021 /306 PM CST THU JAN 21 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR LAKE EFFECT SNOW IN EFFECT FOR PORTIONS OF EASTERN UPPER MICHIGAN TONIGHT INTO FRIDAY EVENING... TONIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PATCHY BLOWING SNOW. COLDER WITH LOWS 4 ABOVE TO 16...COLDEST WEST INTERIOR. FRIDAY...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 9 TO 20...WARMEST SOUTH. FRIDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY FOR NORTHWEST WIND SNOW BELTS DIMINISHING OVERNIGHT. LOWS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR IN THE MORNING. HIGHS 18 TO 23. SATURDAY NIGHT...SNOW LIKELY...MAINLY LATE. LOWS 8 TO 17. SUNDAY...SNOW LIKELY EAST HALF IN THE MORNING. A CHANCE OF SNOW WEST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 17. HIGHS 23 TO 28. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 7 TO 19...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTH. MOSTLY CLOUDY. LOWS 6 TO 15...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 17 TO 25.