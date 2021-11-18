LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/18/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 312 PM EST THU NOV 18 2021 /212 PM CST THU NOV 18 2021/ ...WINTER WEATHER ADVISORY FOR ALGER, SCHOOLCRAFT, LUCE, CHIPPEWA AND WESTERN MACKINAC COUNTIES TONIGHT... TONIGHT...BLUSTERY EARLY. NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO 31...COLDEST FAR WEST. FRIDAY...NUMEROUS SNOW SHOWERS EARLY EAST HALF...ENDING IN THE AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE FAR EAST. LOWS 26 TO 35. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR EAST...SOME SNOW MAY MIX IN EARLY. HIGHS 38 TO 45. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE RAIN SHOWERS EAST...SOME SNOW MAY MIX IN LATE. LOWS 24 TO 35...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...BECOMING BREEZY WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS 34 TO 42. MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 13 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 32. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 30 TO 37.