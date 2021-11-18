LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/18/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
312 PM EST THU NOV 18 2021 /212 PM CST THU NOV 18 2021/

...WINTER WEATHER ADVISORY FOR ALGER, SCHOOLCRAFT, LUCE, CHIPPEWA
AND WESTERN MACKINAC COUNTIES TONIGHT...

TONIGHT...BLUSTERY EARLY. NUMEROUS SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST
WIND LAKE EFFECT BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 16 TO
31...COLDEST FAR WEST.

FRIDAY...NUMEROUS SNOW SHOWERS EARLY EAST HALF...ENDING IN THE
AFTERNOON. MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 30S.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND
SNOW SHOWERS IN THE FAR EAST. LOWS 26 TO 35.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS FAR
EAST...SOME SNOW MAY MIX IN EARLY. HIGHS 38 TO 45.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE RAIN SHOWERS
EAST...SOME SNOW MAY MIX IN LATE. LOWS 24 TO 35...COLDEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...BECOMING BREEZY WEST LATE. MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN
AND SNOW SHOWERS. HIGHS 34 TO 42.

MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY AND BLUSTERY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 13
TO 26...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 24 TO 32.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 8 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS
30 TO 37.

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