LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 11/5/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
318 PM EST THU NOV 5 2020 /218 PM CST THU NOV 5 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY AND WARM. HIGHS 60 TO 75...WARMEST WEST HALF.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 50.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS IN THE 60S.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 44 TO 50.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 58 TO 67...WARMEST WEST.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY WEST
HALF. LOWS IN THE 50S. HIGHS IN THE LOW 60S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 30 TO
43...COOLEST WEST HALF. HIGHS 37 TO 49...WARMEST EAST AND SOUTH.

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