LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 2/4/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 347 PM EST THU FEB 4 2021 /247 PM CST THU FEB 4 2021/ ...WINTER STORM WARNINGS IN EFFECT INTO FRIDAY MORNING... TONIGHT...MODERATE TO HEAVY SNOW AND BLUSTERY. LOWS ZERO TO 24...COLDEST WEST. FRIDAY...BLUSTERY...FALLING TEMPERATURES WITH AREAS OF BLOWING SNOW. SNOW SHOWERS OVER THE WEST AND NORTHWEST WIND SNOW BELTS. CLOUDY. HIGHS 6 TO 30...COLDEST IN THE WEST. FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...SNOW SHOWERS OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY AND VERY COLD WITH DANGEROUS WIND CHILL VALUES DOWN T0 35 BELOW ZERO. LOWS 6 BELOW ZERO TO 12 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST. HIGHS 1 ABOVE TO 16...COLDEST WEST. SATURDAY NIGHT AND SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY AND VERY COLD. LOWS 16 BELOW ZERO TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. DANGEROUS WIND CHILL VALUES DOWN TO 35 BELOW ZERO. HIGHS 1 BELOW TO 13 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST. MONDAY...SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY AND VERY COLD. LOWS 17 BELOW ZERO TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS ZERO TO 13 ABOVE...COLDEST OVER INTERIOR WEST. TUESDAY...SNOW SHOWERS LIKELY OVER THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY AND VERY COLD. LOWS 16 BELOW ZERO TO 5 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 3 TO 12 ABOVE.