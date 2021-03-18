LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 3/18/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 423 PM EDT THU MAR 18 2021 /323 PM CDT THU MAR 18 2021/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 8 TO 20...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...WARMER. SUNNY. HIGHS 41 TO 56...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND THE TIP OF THE KEWEENAW AND WARMEST INTERIOR WEST. FRIDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 23 TO 31...WARMEST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY...BREEZY AND MILD. SUNNY. HIGHS 40 TO 61...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. SATURDAY NIGHT...CLEAR TO PARTLY TO CLOUDY. LOWS 28 TO 36. SUNDAY...WINDY AND MILD. INCREASING CLOUDS. HIGHS 42 TO 60...COOLEST ALONG LAKE MICHIGAN AND WARMEST WEST. MONDAY...A CHANCE OF SHOWERS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 34 TO 40. HIGHS 42 TO 56...COOLEST ALONG THE GREAT LAKES. TUESDAY...CHANCE OF SHOWERS...POSSIBLY MIXED WITH SNOW WEST EARLY. LOWS 32 TO 37. HIGHS 42 TO 52.