LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 4/29/2021

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
416 PM EDT THU APR 29 2021 /316 PM CDT THU APR 29 2021/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS WEST
AND CENTRAL...POSSIBLY MIXED WITH SNOW OVER THE HIGHER TERRAIN.
LOWS 32 TO 38.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY CENTRAL AND EAST. HIGHS 43 TO
55...WARMEST ALONG THE WISCONSIN STATE LINE.

FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AFTER
MIDNIGHT...POSSIBLY BRIEFLY MIXED WITH SNOW. LOWS 33 TO
44...WARMEST FAR WEST.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. WARMER AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN
SHOWERS EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS IN THE 70S INTERIOR
WEST...AND RANGING FROM THE MID 50S TO THE UPPER 60S ELSEWHERE.
COOLEST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 43.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS MAINLY IN
THE 50S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF IN THE
MORNING. LOWS MAINLY IN THE 30S. HIGHS 45 TO 54.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 38. HIGHS IN THE MID 50S.

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