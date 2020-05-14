LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/14/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
419 AM EDT THU MAY 14 2020 /319 AM CDT THU MAY 14 2020/

TODAY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE MORNING...THEN SHOWERS DIMINISHING
OR ENDING FROM WEST TO EAST THROUGH THE DAY. MOSTLY CLOUDY...PARTIAL
CLEARING WEST LATE. HIGHS 47 TO 60...WARMEST INTERIOR WEST AND
COOLEST EAST.

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS DEVELOPING
WEST AND CENTRAL LATE. LOWS 37 TO 47.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF MORNING RAIN SHOWERS CENTRAL
AND EAST. DECREASING CLOUDS LATER IN THE AFTERNOON. HIGHS 47 TO
66...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41.

SATURDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS TOWARD EVENING
MAINLY WEST AND SOUTH CENTRAL. HIGHS 49 TO 66...WARMEST INTERIOR
WEST HALF.

SUNDAY...RAIN LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 45. HIGHS 44 TO
58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. HIGHS 51 TO 64...COOLEST
NEAR LAKE SUPERIOR.

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