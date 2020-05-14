LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/14/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 419 AM EDT THU MAY 14 2020 /319 AM CDT THU MAY 14 2020/ TODAY...RAIN SHOWERS LIKELY IN THE MORNING...THEN SHOWERS DIMINISHING OR ENDING FROM WEST TO EAST THROUGH THE DAY. MOSTLY CLOUDY...PARTIAL CLEARING WEST LATE. HIGHS 47 TO 60...WARMEST INTERIOR WEST AND COOLEST EAST. TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS DEVELOPING WEST AND CENTRAL LATE. LOWS 37 TO 47. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF MORNING RAIN SHOWERS CENTRAL AND EAST. DECREASING CLOUDS LATER IN THE AFTERNOON. HIGHS 47 TO 66...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41. SATURDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS TOWARD EVENING MAINLY WEST AND SOUTH CENTRAL. HIGHS 49 TO 66...WARMEST INTERIOR WEST HALF. SUNDAY...RAIN LIKELY. MOSTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 45. HIGHS 44 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. HIGHS 51 TO 64...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.