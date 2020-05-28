LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5-28-2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
335 PM EDT THU MAY 28 2020 /235 PM CDT THU MAY 28 2020/

TONIGHT...TURNING COOLER. PARTLY CLOUDY WEST. BECOMING PARTLY
CLOUDY CENTRAL. SHOWERS ENDING EAST. THUNDER POSSIBLE IN THE EVENING
EAST. PATCHY FOG EAST. LOWS 44 TO 51.

FRIDAY...COOLER...BREEZY AND LESS HUMID. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A
SLIGHT CHANCE OF SHOWERS OR SPRINKLES IN THE MORNING AND SOUTH
CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 51 TO 69...COOLEST ALONG LAKE
SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY AND COOL. PATCHY FROST
WEST INTERIOR LATE FRIDAY NIGHT. LOWS 35 TO 42. HIGHS 48 TO
62...COOLEST ALONG LAKE SUPERIOR.

SATURDAY NIGHT...CLEAR AND COOL. AREAS OF FROST INTERIOR. LOWS 34 TO
42.

SUNDAY...AREAS OF FROST IN THE INTERIOR EARLY. MOSTLY CLEAR. HIGHS
55 TO 70...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR.

MONDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF AFTERNOON SHOWERS WEST.
LOWS 38 TO 48. HIGHS 62 TO 74...WARMEST WEST INTERIOR.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 45 TO 53.
HIGHS 64 TO 80...WARMEST WEST INTERIOR.

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