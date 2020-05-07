LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 5/7/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 425 PM EDT THU MAY 7 2020 /325 PM CDT THU MAY 7 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS...AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. LOWS IN THE 20S. FRIDAY...BLUSTERY AND UNSEASONABLY COLD. MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING...MAINLY IN THE NORTH WIND LAKE EFFECT BELTS. BECOMING PARTLY CLOUDY IN THE AFTERNOON. HIGHS 32 TO 39. FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS OVER THE EAST HALF. LOWS 22 TO 29...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS MAINLY IN THE 40S...EXCEPT IN THE UPPER 30S EAST. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 22 TO 32. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 36 TO 46...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 18 TO 29...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 37 TO 45...COOLEST EAST AND ALONG LAKE SUPERIOR. TUESDAY...MOSTLY CLEAR. LOWS 18 TO 29...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS MAINLY IN THE 40S.