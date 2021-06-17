LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/17/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 354 PM EDT THU JUN 17 2021 /254 PM CDT THU JUN 17 2021/ ...FIRE WEATHER WATCH IN EFFECT FRIDAY FOR WESTERN AND CENTRAL UPPER MICHIGAN... ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT THIS EVENING FOR SCHOOLCRAFT COUNTY... TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS SOUTH CENTRAL AND EAST...MAINLY IN THE EVENING. LOWS 50 TO 60. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. SLIGHT CHANCE SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST. BREEZY. HIGHS 76 TO 86....WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF SHOWERS EAST. LOWS 45 TO 55. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 66 TO 76. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE UPPER 40S. SUNDAY...INCREASING CLOUDS. SHOWERS AND THUNDERSTORMS LIKELY BY AFTERNOON. HIGHS 70 TO 76. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. COOL AND BREEZY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS 46 TO 56. HIGHS 58 TO 68. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 48...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 60S.