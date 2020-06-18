LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/18/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 343 PM EDT THU JUN 18 2020 /243 PM CDT THU JUN 18 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR CENTRAL AND EAST AND MOSTLY CLOUDY WEST. CHANCE OF SHOWERS AND A POSSIBLE THUNDERSTORM WEST...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 51 TO 66...WARMEST WEST HALF. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS WEST AND CENTRAL. MOSTLY SUNNY EAST. HIGHS 70 TO 87...COOLEST WEST AND ALONG THE GREAT LAKES. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. AN EVENING THUNDERSTORM IS POSSIBLE CENTRAL. LOWS 50 TO 60...COOLEST WEST. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR AND IN THE LOWER 80S FAR EAST. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT...INCREASING TO LIKELY SHOWERS CENTRAL AND EAST AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 50S. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST. A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S AND HIGHS IN THE 70S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY SKIES...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE...WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S AND HIGHS IN THE LOW-70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR.