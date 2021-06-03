LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/3/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 347 PM EDT THU JUN 3 2021 /247 PM CDT THU JUN 3 2021/ TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT SOUTH CENTRAL. LOWS 47 TO 57. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 75 TO 88...EXCEPT LOW TO MID 70S ALONG LAKE MICHIGAN. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS LATE NORTH AND EAST. LOWS 56 TO 68...WARMEST WEST HALF. SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS CENTRAL AND EAST. HIGHS 84 TO 94...EXCEPT UPPER 60S TO UPPER 70S NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 69. SUNDAY...HOT. PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 90...EXCEPT IN THE MID 80S EAST...AND LOW 70S NEAR LAKE MICHIGAN. MONDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 68. HIGHS 78 TO 89...EXCEPT LOW TO MID 70S ALONG THE LAKESHORES. TUESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS LATE WEST HALF. LOWS 56 TO 64. HIGHS 78 TO 89...EXCEPT LOW TO MID 70S ALONG THE LAKESHORES.