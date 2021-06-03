LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 6/3/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
347 PM EDT THU JUN 3 2021 /247 PM CDT THU JUN 3 2021/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
BEFORE MIDNIGHT SOUTH CENTRAL. LOWS 47 TO 57.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 75 TO 88...EXCEPT LOW TO MID 70S ALONG
LAKE MICHIGAN.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS LATE NORTH
AND EAST. LOWS 56 TO 68...WARMEST WEST HALF.

SATURDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS
CENTRAL AND EAST. HIGHS 84 TO 94...EXCEPT UPPER 60S TO UPPER 70S
NEAR THE GREAT LAKES SHORELINES.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 69.

SUNDAY...HOT. PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 90...EXCEPT IN THE MID
80S EAST...AND LOW 70S NEAR LAKE MICHIGAN.

MONDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. LOWS 57 TO 68. HIGHS 78 TO
89...EXCEPT LOW TO MID 70S ALONG THE LAKESHORES.

TUESDAY...HOT AND HUMID. PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS LATE WEST HALF. LOWS 56 TO 64. HIGHS 78 TO 89...EXCEPT
LOW TO MID 70S ALONG THE LAKESHORES.

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