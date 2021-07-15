LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 7/15/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 348 PM EDT THU JUL 15 2021 /248 PM CDT THU JUL 15 2021/ TONIGHT...CLEAR. LOWS 45 TO 60...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 74 TO 83...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 49 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...MOSTLY SUNNY AND WARMER. HIGHS 74 TO 87...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 55 TO 65...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SUNNY. HOT AND BECOMING MORE HUMID. HIGHS 74 TO 90...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. MONDAY...SUNNY. HOT AND HUMID. LOWS 58 TO 66. HIGHS 76 TO 90 ...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES. TUESDAY...MOSTLY SUNNY AND COOLER. LOWS 58 TO 66. HIGHS 67 TO 82 ...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR.