LOCAL 3 THURSDAY NIGHT WEATHER FORECAST 8/19/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
351 PM EDT THU AUG 19 2021 /251 PM CDT THU AUG 19 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 59 TO 70...WARMEST NEAR THE LAKE
SUPERIOR SHORELINE.

FRIDAY...MOSTLY SUNNY AND CONTINUED VERY WARM AND HUMID. HIGHS 75
TO 91...COOLEST NEAR LAKE MICHIGAN.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. A CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS
LATE FAR WEST. LOWS IN THE 60S.

SATURDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 76 TO 86...COOLEST FAR WEST AND NEAR LAKE
MICHIGAN.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY IN THE EVENING WITH A CHANCE OF
SHOWERS AND THUNDERSTORMS EAST HALF...OTHERWISE CLEARING FROM THE
WEST. LOWS 47 TO 62...COOLEST WEST HALF.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY...COOLER AND LESS HUMID. HIGHS IN THE 70S.

MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 49 TO
61...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 76 TO 84.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 53 TO 64...COOLEST INTERIOR WEST.
HIGHS 74 TO 83...WARMEST SOUTH CENTRAL.

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