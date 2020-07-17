LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER 7/16/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
354 PM EDT THU JUL 16 2020 /254 PM CDT THU JUL 16 2020/

TONIGHT...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS...MAINLY
WEST. LOWS 57 TO 67.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 76 TO 88. COOLER NEAR LAKE SUPERIOR.

FRIDAY NIGHT...BECOMING MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS...MAINLY CENTRAL AND WEST. LOWS 60 TO 70...COOLEST
INTERIOR.

SATURDAY...BREEZY, WARM AND HUMID. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS 82 TO 90. COOLER NEAR LAKE MICHIGAN.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS.
LOWS 62 TO 70. COOLEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...BECOMING MOSTLY CLEAR IN AFTERNOON. CHANCE OF MORNING SHOWERS
AND THUNDERSTORMS....MAINLY EAST. HIGHS 74 TO 85...COOLEST BY LAKE
SUPERIOR IN THE EAST.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 54 TO 65. HIGHS 73 TO 82. COOLER NEAR
LAKE SUPERIOR.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS. LOWS
52 TO 62...COOLEST INTERIOR. HIGHS 73 TO 81.

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