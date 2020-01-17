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LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/16/2020

Weather
Posted: / Updated: 

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
310 PM EST THU JAN 16 2020 /210 PM CST THU JAN 16 2020/

...WINTER STORM WATCH IN EFFECT FOR CENTRAL AND EASTERN UPPER
MICHIGAN FOR FRIDAY NIGHT INTO SATURDAY...

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS ENDING LATE. PARTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS
15 BELOW TO 8 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY...THEN INCREASING CLOUDS IN THE AFTERNOON.
CHANCE OF SNOW WEST LATE. HIGHS 20 TO 27.

FRIDAY NIGHT...SNOW DEVELOPING FROM WEST TO EAST. BLUSTERY WITH
SOME BLOWING SNOW. LOWS 17 TO 24...COLDEST INTERIOR.

SATURDAY...SNOW. HIGHS 27 TO 34.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE
NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS 6 ABOVE TO
19...COLEST INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS AND AREAS OF BLOWING SNOW IN THE NORTHWEST
WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. HIGHS 14 TO 23.

MARTIN LUTHER KING JR DAY...BLUSTERY AND A CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO
TO 17...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 14 TO 21.

TUESDAY...CHANCE OF SNOW SHOWERS IN WEST WIND SNOW BELTS. PARTLY
CLOUDY TO MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 15..COLDEST INTERIOR WEST.
HIGHS 19 TO 24.

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