STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1109 PM EST THU JAN 20 2022 /1009 PM CST THU JAN 20 2022/ ...WIND CHILL ADVISORY FOR WESTERN UPPER MICHIGAN THROUGH FRIDAY MORNING... OVERNIGHT...VERY COLD. LIGHT SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW AND EAST OF MUNISING ENDING...THEN CLEARING. CLEAR ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 10 BELOW EAST AND NEAR THE GREAT LAKES AND 15 BELOW TO 25 BELOW ZERO ELSEWHERE. WIND CHILLS OF 15 BELOW TO 35 BELOW ZERO...LOWEST WEST. FRIDAY...BLUSTERY. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR IN THE AFTERNOON. MOSTLY SUNNY. HIGHS 15 TO 22. WIND CHILLS IN THE MORNING OF 15 BELOW TO 35 BELOW ZERO...LOWEST WEST. FRIDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW DEVELOPING ALONG WITH PATCHY BLOWING SNOW. LOWS 4 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST. SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12 TO 22. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS 8 ABOVE TO 16. MONDAY...SNOW LIKELY. LOWS 6 BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 13 TO 19. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE... COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 4 TO 14...WARMEST NEAR LAKE MICHIGAN.