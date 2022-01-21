STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1109 PM EST THU JAN 20 2022 /1009 PM CST THU JAN 20 2022/

...WIND CHILL ADVISORY FOR WESTERN UPPER MICHIGAN THROUGH FRIDAY
MORNING...

OVERNIGHT...VERY COLD. LIGHT SNOW SHOWERS ACROSS THE KEWEENAW AND
EAST OF MUNISING ENDING...THEN CLEARING. CLEAR ELSEWHERE. LOWS ZERO
TO 10 BELOW EAST AND NEAR THE GREAT LAKES AND 15 BELOW TO 25 BELOW
ZERO ELSEWHERE. WIND CHILLS OF 15 BELOW TO 35 BELOW ZERO...LOWEST
WEST.

FRIDAY...BLUSTERY. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR IN THE
AFTERNOON. MOSTLY SUNNY. HIGHS 15 TO 22. WIND CHILLS IN THE MORNING
OF 15 BELOW TO 35 BELOW ZERO...LOWEST WEST.

FRIDAY NIGHT...BLUSTERY. SNOW DEVELOPING ALONG WITH PATCHY BLOWING
SNOW. LOWS 4 ABOVE TO 16...COLDEST INTERIOR WEST.

SATURDAY...SNOW SHOWERS...MAINLY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOWBELTS. PATCHY BLOWING SNOW NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 12
TO 22.

SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST
INTERIOR WEST.

SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE WEST TO NORTHWEST WIND LAKE
EFFECT SNOWBELTS. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH
CENTRAL. HIGHS 8 ABOVE TO 16.

MONDAY...SNOW LIKELY. LOWS 6 BELOW TO 9 ABOVE...COLDEST INTERIOR
WEST. HIGHS 13 TO 19.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO
NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOWBELTS. LOWS 6 BELOW TO 6 ABOVE...
COLDEST FAR EAST AND INTERIOR WEST. HIGHS 4 TO 14...WARMEST NEAR LAKE
MICHIGAN.