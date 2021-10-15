LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/14/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
415 PM EDT THU OCT 14 2021 /315 PM CDT THU OCT 14 2021/

TONIGHT...COOLER. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WEST. CLEAR CENTRAL AND
EAST. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS OVER THE COPPER COUNTRY LATE. LOWS
34 TO 39 EXCEPT 40S NEAR THE LAKESHORES.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS FOR THE COPPER COUNTRY.
HIGHS 53 TO 60...WARMEST EAST.

FRIDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS
OVER ALL BUT THE SOUTH CENTRAL. LOWS 34 TO 39 EXCEPT IN THE 40S NEAR
THE LAKESHORES.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS...MAINLY IN THE
NORTH AND EAST. HIGHS IN THE 50S.

SATURDAY NIGHT...BECOMING CLEAR WEST AND CENTRAL. PARTLY TO MOSTLY
CLOUDY EAST WITH A CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS IN THE 30S EXCEPT IN
THE 40S NEAR THE LAKESHORES.

SUNDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS AROUND 60.

MONDAY...WARMER. MOSTLY CLEAR. LOWS 32 TO 39 EXCEPT IN THE 40S NEAR
THE LAKESHORES. HIGHS 63 TO 70.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE 40S. HIGHS IN THE 60S.

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