LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/15/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
341 PM EDT THU OCT 15 2020 /241 PM CDT THU OCT 15 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS
IN THE WEST TO NORTHWEST LAKE EFFECT SNOW BELTS...BECOMING ALL
SNOW LATE. MINOR SNOW ACCUMULATIONS POSSIBLE OVER THE HIGHER
ELEVATIONS. COLDER. LOWS 24 TO 30.

FRIDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS IN
THE LOWER 40S.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY THROUGH MIDNIGHT THEN CLEARING.
SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY IN THE KEWEENAW. LOWS 24 TO
30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST.

SATURDAY...CLOUDY. SNOW LIKELY IN THE MORNING...MIXING WITH AND
CHANGING TO RAIN BY AFTERNOON. HIGHS 42 TO 48.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY, BREEZY. CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS
30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SNOW. HIGHS
36 TO 42.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS
30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE LOWER 40S.

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