LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/15/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 341 PM EDT THU OCT 15 2020 /241 PM CDT THU OCT 15 2020/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST LAKE EFFECT SNOW BELTS...BECOMING ALL SNOW LATE. MINOR SNOW ACCUMULATIONS POSSIBLE OVER THE HIGHER ELEVATIONS. COLDER. LOWS 24 TO 30. FRIDAY...PARTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING MOSTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. HIGHS IN THE LOWER 40S. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY THROUGH MIDNIGHT THEN CLEARING. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EARLY IN THE KEWEENAW. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. SATURDAY...CLOUDY. SNOW LIKELY IN THE MORNING...MIXING WITH AND CHANGING TO RAIN BY AFTERNOON. HIGHS 42 TO 48. SATURDAY NIGHT...CLOUDY, BREEZY. CHANCE OF RAIN AND SNOW. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SNOW. HIGHS 36 TO 42. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 24 TO 30 EXCEPT 18 TO 24 INTERIOR WEST. HIGHS 36 TO 42. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 30 TO 36 EXCEPT 24 TO 30 INTERIOR WEST. HIGHS IN THE LOWER 40S.