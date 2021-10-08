LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/7/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1135 PM EDT THU OCT 7 2021 /1035 PM CDT THU OCT 7 2021/
OVERNIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS. PATCHY FOG
DEVELOPING. LOWS 55 TO 62.
FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 66 TO 72.
FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS 54 TO
61.
SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A SLIGHT CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. HIGHS AROUND 70.
SATURDAY NIGHT...SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS
55 TO 62.
SUNDAY...SHOWERS LIKELY AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS
69 TO 75.
COLUMBUS DAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 51 TO 60. HIGHS 65 TO 71.
TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS EARLY. LOWS 51 TO
60. HIGHS IN THE 60S.
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