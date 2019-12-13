LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/12/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 702 PM EST THU DEC 12 2019 /602 PM CST THU DEC 12 2019/ TONIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS OVER THE NORTHWEST...NORTH CENTRAL AND FAR EAST. THE SNOW SHOWERS MAY BE MIXED WITH FREEZING DRIZZLE FAR EAST. CLOUDY. LOWS 11 TO 24...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTHWEST IN THE MORNING. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 25 TO 32...WARMEST EAST. FRIDAY NIGHT...LIGHT SNOW DEVELOPING WEST HALF IN THE EVENING. A CHANCE OF LIGHT SNOW EAST HALF...MAINLY AFTER MIDNIGHT. THE SNOW MAY BE MIXED WITH FREEZING DRIZZLE CENTRAL AND EAST. CLOUDY. LOWS 17 TO 26...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. SATURDAY...SNOW SHOWERS BECOMING MORE NUMEROUS NEAR LAKE SUPERIOR. A CHANCE OF SNOW SHOWERS ELSEWHERE. MOSTLY CLOUDY. HIGHS 23 TO 33...WARMEST EAST. SATURDAY NIGHT...SNOW SHOWERS IN THE NORTH TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 8 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...COLDER. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS DIMINISHING. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 12 TO 22...COLDEST FAR WEST. MONDAY...COLD. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NORTHWEST. LOWS 5 BELOW TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. HIGHS 14 TO 24...WARMEST EAST. TUESDAY...SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY ELSEWHERE. LOWS ZERO TO 15 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 9 ABOVE TO 23...WARMEST EAST.