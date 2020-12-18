LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/17/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
359 PM EST THU DEC 17 2020 /259 PM CST THU DEC 17 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
CENTRAL AND EAST. LOWS 11 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS
EAST ALL DAY AND IN THE WEST AND CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 28
TO 36.

FRIDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS POSSIBLY MIXING
WITH FREEZING DRIZZLE LATE WEST HALF. LOWS 20 TO 30.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST.
HIGHS 28 TO 36.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 27...COOLEST INTERIOR
WEST.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 36.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 16
TO 25. HIGHS 31 TO 39.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 26. HIGHS 27 TO 35.

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories