LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/17/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 359 PM EST THU DEC 17 2020 /259 PM CST THU DEC 17 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS CENTRAL AND EAST. LOWS 11 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY AND BREEZY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST ALL DAY AND IN THE WEST AND CENTRAL IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 36. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS POSSIBLY MIXING WITH FREEZING DRIZZLE LATE WEST HALF. LOWS 20 TO 30. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS 28 TO 36. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 27...COOLEST INTERIOR WEST. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 36. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS. LOWS 16 TO 25. HIGHS 31 TO 39. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 26. HIGHS 27 TO 35.