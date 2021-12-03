LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/2/2021

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
334 PM EST THU DEC 2 2021 /234 PM CST THU DEC 2 2021/


TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST.
LOWS 19 TO 27.

FRIDAY AND FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS.
HIGHS 32 TO 37. LOWS 17 TO 27.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE
SUPERIOR. HIGHS 26 TO 34.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 15 TO
22.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS IN THE
30S.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
12 TO 22. HIGHS IN THE 20S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS
5 BELOW ZERO INTERIOR WEST...ZERO TO 10 ABOVE ELSEWHERE. HIGHS IN
THE TEENS.

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