LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/2/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 334 PM EST THU DEC 2 2021 /234 PM CST THU DEC 2 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. LOWS 19 TO 27. FRIDAY AND FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 32 TO 37. LOWS 17 TO 27. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS NEAR LAKE SUPERIOR. HIGHS 26 TO 34. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 15 TO 22. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS IN THE 30S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 12 TO 22. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY AND COLDER. A CHANCE OF SNOW SHOWERS. LOWS 5 BELOW ZERO INTERIOR WEST...ZERO TO 10 ABOVE ELSEWHERE. HIGHS IN THE TEENS.