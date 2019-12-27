LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/26/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 447 PM EST THU DEC 26 2019 /347 PM CST THU DEC 26 2019/ TONIGHT...PATCHY FOG AND A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OR FREEZING DRIZZLE AFTER MIDNIGHT WEST. AREAS OF FOG AND PATCHY DRIZZLE FAR EAST THIS EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 32...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING WEST AND CENTRAL...THEN DECREASING CLOUDS. MOSTLY CLOUDY EAST. HIGHS 30 TO 35. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...THEN INCREASING CLOUDS LATE. LOWS 13 TO 25...COLDEST INTERIOR CENTRAL. SATURDAY...BECOMING CLOUDY. SNOW AND RAIN DEVELOPING IN THE AFTERNOON. HIGHS 33 TO 38. SATURDAY NIGHT...SNOW...RAIN AND FREEZING RAIN BECOMING ALL RAIN. LOWS 30 TO 35. SUNDAY...RAIN LIKELY...ESPECIALLY IN THE MORNING. BLUSTERY OVER THE KEWEENAW. HIGHS 35 TO 42. MONDAY...BLUSTERY WITH SNOW LIKELY...ESPECIALLY WEST AND NORTH. THE SNOW MAY BE MIXED WITH RAIN EAST. LOWS 25 TO 33. HIGHS 29 TO 37. TUESDAY...A CHANCE OF SNOW...ESPECIALLY NORTH AND EAST. CLOUDY. LOWS 17 TO 25. HIGHS 23 TO 30.