LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/26/2019

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
447 PM EST THU DEC 26 2019 /347 PM CST THU DEC 26 2019/

TONIGHT...PATCHY FOG AND A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS OR
FREEZING DRIZZLE AFTER MIDNIGHT WEST. AREAS OF FOG AND PATCHY DRIZZLE
FAR EAST THIS EVENING. MOSTLY CLOUDY. LOWS 24 TO 32...COLDEST
INTERIOR WEST.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY IN THE MORNING WEST AND CENTRAL...THEN
DECREASING CLOUDS. MOSTLY CLOUDY EAST. HIGHS 30 TO 35.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR...THEN INCREASING CLOUDS LATE. LOWS 13
TO 25...COLDEST INTERIOR CENTRAL.

SATURDAY...BECOMING CLOUDY. SNOW AND RAIN DEVELOPING IN THE
AFTERNOON. HIGHS 33 TO 38.

SATURDAY NIGHT...SNOW...RAIN AND FREEZING RAIN BECOMING ALL RAIN.
LOWS 30 TO 35.

SUNDAY...RAIN LIKELY...ESPECIALLY IN THE MORNING. BLUSTERY OVER THE
KEWEENAW. HIGHS 35 TO 42.

MONDAY...BLUSTERY WITH SNOW LIKELY...ESPECIALLY WEST AND NORTH. THE
SNOW MAY BE MIXED WITH RAIN EAST. LOWS 25 TO 33. HIGHS 29 TO 37.

TUESDAY...A CHANCE OF SNOW...ESPECIALLY NORTH AND EAST. CLOUDY. LOWS
17 TO 25. HIGHS 23 TO 30.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Latest News Video

Helping Cancer patients feeling better

Thumbnail for the video titled "Helping Cancer patients feeling better"

Homelessness in Marquette County

Thumbnail for the video titled "Homelessness in Marquette County"

History & Hanukkah: The Jewish Community in the Upper Peninsula

Thumbnail for the video titled "History & Hanukkah: The Jewish Community in the Upper Peninsula"

LOCAL 3 FRIDAY'S WEATHER FORECAST 12/26/2016

Thumbnail for the video titled "LOCAL 3 FRIDAY'S WEATHER FORECAST 12/26/2016"

Precious Metals December 26, 2019

Thumbnail for the video titled "Precious Metals December 26, 2019"

Stocks December 26, 2019

Thumbnail for the video titled "Stocks December 26, 2019"