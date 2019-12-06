LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 12/5/2019

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 400 PM EST THU DEC 5 2019 /300 PM CST THU DEC 5 2019/ .TONIGHT...LIGHT SNOW...DIMINISHING TO SCATTERED SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 15 TO 25...COLDEST INTERIOR WEST HALF. .FRIDAY...SNOW SHOWERS EAST...DIMINISHING IN THE AFTERNOON. BECOMING PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL. HIGHS IN THE 20S. .FRIDAY NIGHT...BECOMING CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW...MAINLY NORTH OF US-2. LOWS 6 ABOVE TO 18...COLDEST INTERIOR CENTRAL. .SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF LIGHT SNOW EAST IN THE MORNING. HIGHS 30 TO 35. .SATURDAY NIGHT...OVERCAST. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS KEWEENAW AND EAST. LOWS 24 TO 31. .SUNDAY...A CHANCE OF LIGHT SNOW AND LIGHT RAIN. CLOUDY. HIGHS 34 TO 41....WARMEST SOUTH CENTRAL. .MONDAY...TURNING COLDER. SNOW LIKELY. LOWS 12 TO 24. HIGHS 17 TO 28...COLDEST WEST. .TUESDAY...OVERCAST. COLDER STILL. SNOW LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 4 ABOVE TO 14. HIGHS 9 TO 18.