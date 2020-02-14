LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/13/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 803 PM EST THU FEB 13 2020 /703 PM CST THU FEB 13 2020/ ...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT FOR PARTS OF THE INTERIOR WEST TONIGHT THROUGH FRIDAY MORNING... TONIGHT...SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR ELSEWHERE. LOWS 25 BELOW TO 7 ABOVE ZERO...COLDEST NEAR THE WISCONSIN BORDER. WIND CHILLS OF 30 BELOW TO 10 BELOW ZERO. FRIDAY...SNOW SHOWERS IN THE WEST TO NORTHWEST WIND SNOW BELTS ENDING BY AFTERNOON...THEN BECOMING SUNNY. SUNNY ELSEWHERE THROUGH THE DAY. HIGHS IN THE TEENS. FRIDAY NIGHT...BLUSTERY AND BECOMING CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS FAR EAST...MAINLY AFTER MIDNIGHT. LOWS 2 ABOVE TO 14...COLDEST INTERIOR CENTRAL. TEMPERATURES SLOWLY RISING OVERNIGHT. SATURDAY...BLUSTERY. CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW...EXCEPT SNOW BECOMING LIKELY EAST IN THE AFTERNOON. HIGHS 28 TO 34. SATURDAY NIGHT...BLUSTERY IN THE KEWEENAW AND NEAR LAKE SUPERIOR. CLOUDY WITH CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE WEST WIND SNOW BELTS. LOWS 5 ABOVE TO 19...COLDEST INTERIOR WEST. SUNDAY...SNOW SHOWERS LIKELY IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 27...COLDEST WEST. WASHINGTONS BIRTHDAY...CLOUDY. A CHANCE OF SNOW IN THE AFTERNOON BECOMING LIKELY IN THE SOUTH AND EAST. LOWS ZERO TO 11 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST HALF. HIGHS IN THE 25 TO 32. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. SNOW LIKELY...ESPECIALLY EARLY. CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTH WIND SNOW BELTS IN AFTERNOON. LOWS 12 TO 22...COLDEST AWAY FROM LAKESHORES. HIGHS 20 TO 30...COLDEST WEST