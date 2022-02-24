STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 1117 PM EST THU FEB 24 2022 /1017 PM CST THU FEB 24 2022/ OVERNIGHT...SCATTERED SNOW SHOWERS NORTH CENTRAL. A CHANCE OF LIGHT SNOW SOUTH HALF. CLOUDY. LOWS RANGING FROM 7 BELOW INTERIOR WEST TO 10 ABOVE SOUTH CENTRAL. FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS ALONG THE LAKE SUPERIOR SHORELINE EAST OF MARQUETTE DIMINISHING. HIGHS 16 TO 25...WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO. SATURDAY...BREEZY. PARTLY CLOUDY. HIGHS AROUND 30. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST OF MARQUETTE. LOWS AROUND 12. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST. HIGHS 18 TO 24. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS ZERO TO 6 ABOVE. HIGHS 24 TO 30. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS AROUND 12. HIGHS AROUND 30.