LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 2/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 323 PM EST THU FEB 25 2021 /223 PM CST THU FEB 25 2021/ TONIGHT...A FEW SCATTERED SNOW SHOWERS FAR EAST...MAINLY NEAR LAKE MICHIGAN. OTHERWISE BECOMING MOSTLY CLEAR. LOWS IN THE UPPER TEENS INTERIOR...AND IN THE LOW 20S ALONG THE LAKESHORES. FRIDAY...MOSTLY SUNNY TO START...WITH CLOUDS INCREASING IN THE AFTERNOON. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS FAR WEST LATE. BREEZY. HIGHS 36 TO 43. FRIDAY NIGHT...CLOUDY. BREEZY IN THE EVENING. A CHANCE OF SNOW SHOWERS...WITH SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF. LOWS IN THE UPPER 20S. SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST IN THE MORNING. OTHERWISE BECOMING PARTLY CLOUDY. HIGHS 35 TO 45. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW WEST HALF AFTER MIDNIGHT. LOWS MAINLY IN THE 20S. SUNDAY...CLOUDY. SNOW LIKELY...POSSIBLY MIXED WITH RAIN SOUTH CENTRAL AND EAST. HIGHS IN THE 20S WEST AND 30S EAST. MONDAY...PARTLY CLOUDY AND COLDER. LAKE EFFECT SNOW SHOWERS LIKELY EAST HALF. LOWS 3 ABOVE TO 12...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS IN THE 20S. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS IN THE SINGLE DIGITS ABOVE ZERO INTERIOR AND TEENS ALONG THE LAKESHORES. HIGHS 35 TO 47...WARMEST WEST.