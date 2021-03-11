LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/11/2021

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
1037 PM EST THU MAR 11 2021 /937 PM CST THU MAR 11 2021/

REST OF TONIGHT...COLDER AND BECOMING BLUSTERY. PARTLY TO MOSTLY
CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS DEVELOPING WEST AND NORTH. LOWS 13 TO
24...COLDEST WEST.

FRIDAY...BLUSTERY IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL
IN THE MORNING...THEN BECOMING SUNNY. MOSTLY CLOUDY EAST WITH
SCATTERED SNOW SHOWERS...DIMINISHING IN THE AFTERNOON. HIGHS 24 TO
34...WARMEST SOUTH CENTRAL.

FRIDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 10 TO 18.

SATURDAY...MUCH WARMER. SUNNY. HIGHS 45 TO 55...WARMEST SOUTH
CENTRAL.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 20 TO 28.
.SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 40...WARMEST SOUTH CENTRAL.
.MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 18. HIGHS 33 TO 44...WARMEST
INTERIOR WEST.
.TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 36 TO 45...WARMEST
SOUTH CENTRAL AND INTERIOR WEST.

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