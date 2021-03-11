LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/11/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1037 PM EST THU MAR 11 2021 /937 PM CST THU MAR 11 2021/ REST OF TONIGHT...COLDER AND BECOMING BLUSTERY. PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED SNOW SHOWERS DEVELOPING WEST AND NORTH. LOWS 13 TO 24...COLDEST WEST. FRIDAY...BLUSTERY IN THE MORNING. PARTLY CLOUDY WEST AND CENTRAL IN THE MORNING...THEN BECOMING SUNNY. MOSTLY CLOUDY EAST WITH SCATTERED SNOW SHOWERS...DIMINISHING IN THE AFTERNOON. HIGHS 24 TO 34...WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...CLEAR. LOWS 10 TO 18. SATURDAY...MUCH WARMER. SUNNY. HIGHS 45 TO 55...WARMEST SOUTH CENTRAL. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 20 TO 28. .SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 30 TO 40...WARMEST SOUTH CENTRAL. .MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 10 TO 18. HIGHS 33 TO 44...WARMEST INTERIOR WEST. .TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 36 TO 45...WARMEST SOUTH CENTRAL AND INTERIOR WEST.