LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/25/2021

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
402 PM EDT THU MAR 25 2021 /302 PM CDT THU MAR 25 2021/

TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A FEW FLURRIES NORTH CENTRAL. LOWS
20 TO 26.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A FEW FLURRIES NORTH CENTRAL ...
THEN BECOMING PARTLY CLOUDY AFTER NOON. HIGHS 34 TO 40.

FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS IN
THE LOWER 40S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY.
LOWS 24 TO 30.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS.
HIGHS 34 TO 40.

MONDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 48 TO 54.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS
54 TO 60.

Copyright 2021 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

Virtual tour of the Upper Peninsula

SISU

Trending Stories