LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 3/25/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 402 PM EDT THU MAR 25 2021 /302 PM CDT THU MAR 25 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A FEW FLURRIES NORTH CENTRAL. LOWS 20 TO 26. FRIDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A FEW FLURRIES NORTH CENTRAL ... THEN BECOMING PARTLY CLOUDY AFTER NOON. HIGHS 34 TO 40. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 18 TO 24. SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. HIGHS IN THE LOWER 40S. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. RAIN AND SNOW SHOWERS LIKELY. LOWS 24 TO 30. SUNDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS. HIGHS 34 TO 40. MONDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS 18 TO 24. HIGHS 48 TO 54. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. BREEZY. LOWS IN THE MID 30S. HIGHS 54 TO 60.