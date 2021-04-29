LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 4/29/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 416 PM EDT THU APR 29 2021 /316 PM CDT THU APR 29 2021/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS WEST AND CENTRAL...POSSIBLY MIXED WITH SNOW OVER THE HIGHER TERRAIN. LOWS 32 TO 38. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY CENTRAL AND EAST. HIGHS 43 TO 55...WARMEST ALONG THE WISCONSIN STATE LINE. FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF RAIN SHOWERS AFTER MIDNIGHT...POSSIBLY BRIEFLY MIXED WITH SNOW. LOWS 33 TO 44...WARMEST FAR WEST. SATURDAY...PARTLY CLOUDY. WARMER AND BREEZY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF IN THE MORNING. HIGHS IN THE 70S INTERIOR WEST...AND RANGING FROM THE MID 50S TO THE UPPER 60S ELSEWHERE. COOLEST ALONG THE LAKE MICHIGAN SHORELINE. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 36 TO 43. SUNDAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS. HIGHS MAINLY IN THE 50S. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN SHOWERS EAST HALF IN THE MORNING. LOWS MAINLY IN THE 30S. HIGHS 45 TO 54. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 30 TO 38. HIGHS IN THE MID 50S.