LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 5/14/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN...UPDATED NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 1053 PM EDT THU MAY 14 2020 /953 PM CDT THU MAY 14 2020/ OVERNIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. SCATTERED RAIN SHOWERS DEVELOPING WEST AND CENTRAL. A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS OVER THE KEWEENAW. PATCHY FOG. LOWS 37 TO 47. FRIDAY...A CHANCE OF MORNING RAIN SHOWERS EAST HALF. MOSTLY CLOUDY...THEN DECREASING CLOUDS LATER IN THE AFTERNOON. HIGHS 50 TO 67...COOLEST EAST ALONG LAKE SUPERIOR AND WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 35 TO 41. SATURDAY...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SHOWERS TOWARD EVENING MAINLY WEST AND SOUTH CENTRAL. HIGHS 49 TO 66...WARMEST INTERIOR WEST HALF. SATURDAY NIGHT...RAIN LIKELY SOUTH AND WEST. CHANCE OF RAIN NORTH AND EAST. LOWS 38 TO 45. SUNDAY...RAIN LIKELY. HIGHS 44 TO 58...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. MONDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 37 TO 44. HIGHS 52 TO 64...COOLEST NEAR LAKE SUPERIOR. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 38 TO 44. HIGHS 60 TO 75...COOLEST NEAR THE GREAT LAKES.