STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI 330 PM EDT THU JUN 16 2022 /230 PM CDT THU JUN 16 2022/ ...BEACH HAZARDS STATEMENT IN EFFECT FOR SCHOOLCRAFT COUNTY THROUGH THIS EVENING... ...WIND ADVISORY IN EFFECT FOR THE KEWEENAW PENINSULA THROUGH THIS EVENING... TONIGHT...MOSTLY CLEAR. BREEZY...MAINLY IN THE KEWEENAW PENINSULA AND NEAR LAKE SUPERIOR. LOWS 52 TO 58. FRIDAY...MOSTLY SUNNY. BREEZY EAST. HIGHS IN THE 60S TO LOW 70S...EXCEPT MID 70S SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...CLEAR. LOWS IN THE 30S EXCEPT LOW 40S BY THE LAKESHORES. SATURDAY...MOSTLY SUNNY. HIGHS 60 TO 74...COOLEST BY LAKE SUPERIOR. SATURDAY NIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 42 TO 52. JUNETEENTH...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF SHOWERS AND SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS 66 TO 80...COOLEST EAST HALF. MONDAY...MOSTLY CLOUDY BECOMING CLEAR. HOT WEST HALF. LOWS 50S EAST HALF AND 60S WEST HALF. HIGHS 70 TO 98...HOTTEST INTERIOR WEST AND COOLEST BY LAKE MICHIGAN. TUESDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 60 TO 66 EXCEPT IN THE LOWER 70S INTERIOR WEST. HIGHS 74 TO 94...HOTTEST INTERIOR WEST AND COOLEST BY LAKE MICHIGAN.