LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 6/18/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
343 PM EDT THU JUN 18 2020 /243 PM CDT THU JUN 18 2020/

TONIGHT...MOSTLY CLEAR CENTRAL AND EAST AND MOSTLY CLOUDY WEST.
CHANCE OF SHOWERS AND A POSSIBLE THUNDERSTORM WEST...MAINLY AFTER
MIDNIGHT. LOWS 51 TO 66...WARMEST WEST HALF.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS WEST AND CENTRAL. MOSTLY SUNNY EAST. HIGHS 70 TO
87...COOLEST WEST AND ALONG THE GREAT LAKES.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. AN EVENING
THUNDERSTORM IS POSSIBLE CENTRAL. LOWS 50 TO 60...COOLEST WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY WITH CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE
OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE 70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE
SUPERIOR AND IN THE LOWER 80S FAR EAST.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS BEFORE MIDNIGHT...INCREASING TO LIKELY
SHOWERS CENTRAL AND EAST AFTER MIDNIGHT. LOWS IN THE 50S.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY...BECOMING PARTLY CLOUDY WEST. A CHANCE OF
SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. HIGHS IN THE
70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS. LOWS IN THE 50S AND HIGHS IN THE 70S.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY SKIES...BECOMING PARTLY CLOUDY LATE...WITH A
CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS IN THE
50S AND HIGHS IN THE LOW-70S...EXCEPT IN THE 60S BY LAKE SUPERIOR.

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