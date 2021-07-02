LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 7/1/2021

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 351 PM EDT THU JUL 1 2021 /251 PM CDT THU JUL 1 2021/ TONIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 36 TO 50...COOLEST IN THE INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 63 TO 82...WARMEST WEST. FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR WEST AND PARTLY CLOUDY EAST. LOWS 53 TO 66...COOLEST FAR EAST. SATURDAY...SUNNY AND WARM. HIGHS 74 TO 92...COOLEST EAST NEAR LAKE SUPERIOR. SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS MAINLY IN THE 60S...COOLEST FAR EAST. INDEPENDENCE DAY...MOSTLY SUNNY AND HOT. HIGHS IN THE UPPER 80S TO MID 90S...EXCEPT EAST NEAR THE LAKESHORES. MONDAY...PARTLY CLOUDY WITH SHOWERS LIKELY AND A CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS MAINLY IN THE 60S. HIGHS MAINLY IN THE 80S. TUESDAY...PARTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS. LOWS MAINLY IN THE 50S. HIGHS IN THE 60S AND 70S...WARMEST SOUTH CENTRAL.