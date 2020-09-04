LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 9/3/2020

Weather

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
439 PM EDT THU SEP 3 2020 /339 PM CDT THU SEP 3 2020/

...LAKESHORE FLOOD ADVISORY THROUGH THIS EVENING FOR LUCE COUNTY...

TONIGHT...BREEZY. PARTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS ALONG LAKE
SUPERIOR. LOWS 42 TO 55...COOLEST INTERIOR WEST.

FRIDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY WITH SCATTERED SHOWERS IN THE
EAST. HIGHS 58 TO 68.

FRIDAY NIGHT AND SATURDAY...PARTLY CLOUDY. LOWS 40 TO 53...COOLEST
AWAY FROM THE GREAT LAKES. HIGHS 63 TO 73.

SATURDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS FROM THE WEST. LOWS 43 TO
55...COOLEST INTERIOR.

SUNDAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT CHANCE
OF THUNDERSTORMS. HIGHS 64 TO 73.

LABOR DAY...MOSTLY CLOUDY WITH A CHANCE OF SHOWERS AND A SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 48 TO 58. HIGHS 62 TO 72.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY WITH SHOWERS LIKELY. LOWS 42 TO 52. HIGHS 54
TO 64...WARMEST EAST.

$$

JAW

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