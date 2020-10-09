LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 10/8/2020

Weather

by:

Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE, MI
351 PM EDT THU OCT 8 2020 /251 PM CDT THU OCT 8 2020/

TONIGHT...INCREASING CLOUDS WITH A CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS LATE CENTRAL AND WEST. LOWS 36 TO 46...COOLEST
INTERIOR.

FRIDAY...MOSTLY CLOUDY THROUGH EARLY AFTERNOON THEN BECOMING
PARTLY CLOUDY. BREEZY, WARMER. CHANCE OF SHOWERS AND
THUNDERSTORMS DURING THE MORNING IN THE NORTH. HIGHS 66 TO 72.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 42 TO 48.

SATURDAY...PARTLY CLOUDY. COOLER. HIGHS IN THE MID 50S.

SATURDAY NIGHT...MOSTLY CLEAR. LOWS 36 TO 42.

SUNDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 54 TO 60.

COLUMBUS DAY...MOSTLY CLOUDY. CHANCE OF RAIN SHOWERS AND SLIGHT
CHANCE OF THUNDERSTORMS. LOWS 42 TO 48. HIGHS AROUND 60.

TUESDAY...PARTLY CLOUDY. SLIGHT CHANCE OF RAIN SHOWERS. LOWS
36 TO 42. HIGHS 54 TO 60.

Copyright 2020 Nexstar Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Share this story

Follow Us

WJMN Local 3

SISU

Trending Stories