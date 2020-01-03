LOCAL 3 THURSDAY’S OVERNIGHT WEATHER FORECAST 1/2/2020

Weather
Posted: / Updated: 
STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
354 PM EST THU JAN 2 2020 /254 PM CST THU JAN 2 2020/

TONIGHT AND FRIDAY...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF A WINTRY MIX
OF SNOW, FREEZING DRIZZLE AND DRIZZLE...MAINLY WEST AND NORTHEAST.
LOWS 17 TO 30...COOLEST WEST. HIGHS 24 TO 32.

FRIDAY NIGHT...MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE SNOW SHOWERS AND
FREEZING DRIZZLE IN THE NORTHWEST TO NORTH WIND SNOW BELTS. LOWS 13
TO 24...COOLEST WEST.

SATURDAY...MOSTLY CLOUDY. HIGHS 24 TO 30.

SATURDAY NIGHT...CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF SNOW SHOWERS LATE WEST.
LOWS 12 TO 22.

SUNDAY...CLOUDY WITH SNOW BECOMING LIKELY. HIGHS NEAR 30.

MONDAY...CLOUDY WITH A CHANCE OF SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS. LOWS 10 TO 21. HIGHS 23 TO 28.

TUESDAY...CHANCE OF SNOW IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS. LOWS 10
TO 20. HIGHS 19 TO 27...COOLEST WEST.

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