STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 415 AM EST THU JAN 20 2022 /315 AM CST THU JAN 20 2022/ TODAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL AND NEAR WISCONSIN. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW BELTS. HIGHS 3 ABOVE FAR WEST TO 16 ABOVE EAST. TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 25 BELOW TO 6 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 20. FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW LATE. LOWS 2 TO 12. SATURDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 23. SUNDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 16. MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW. LOWS 8 BELOW TO 7 ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 12 TO 18. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 BELOW TO 7 ABOVE. HIGHS 6 TO 13.