STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
415 AM EST THU JAN 20 2022 /315 AM CST THU JAN 20 2022/

TODAY...COLD. MOSTLY CLOUDY...EXCEPT PARTLY CLOUDY SOUTH CENTRAL 
AND NEAR WISCONSIN. SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST TO WEST WIND SNOW 
BELTS. HIGHS 3 ABOVE FAR WEST TO 16 ABOVE EAST.

TONIGHT...VERY COLD. SNOW SHOWERS ENDING ACROSS THE WEST WIND LAKE 
EFFECT SNOW BELTS. MOSTLY CLEAR TO PARTLY CLOUDY. LOWS 25 BELOW TO 6 
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST. 

FRIDAY...PARTLY CLOUDY. HIGHS 14 TO 20.

FRIDAY NIGHT...INCREASING CLOUDS. A CHANCE OF SNOW LATE. LOWS 2 TO
12.

SATURDAY...SNOW LIKELY. HIGHS 16 TO 23. 

SUNDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND LAKE EFFECT
SNOW BELTS. MOSTLY CLOUDY. LOWS 3 BELOW TO 10 ABOVE...COLDEST 
INTERIOR WEST. HIGHS 10 TO 16.

MONDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF SNOW. LOWS 8 BELOW TO 7 
ABOVE...COLDEST INTERIOR WEST AND FAR EAST. HIGHS 12 TO 18.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. LOWS 4 BELOW TO 7 ABOVE. HIGHS 6 TO 13.