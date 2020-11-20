LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/19/2020

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STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN
NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI
333 PM EST THU NOV 19 2020 /233 PM CST THU NOV 19 2020/

TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW
SHOWERS ACROSS THE NORTHWEST LATE. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST LATE.
LOWS 29 TO 37.

FRIDAY...BREEZY AND COOLER. MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN
AND SNOW SHOWERS WEST IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS
IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST...MAINLY IN
THE AFTERNOON. HIGHS 33 TO 45...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH
CENTRAL.

FRIDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW
BELTS...ESPECIALLY EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 30...COOLEST
INTERIOR WEST.

SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING EAST.
OTHERWISE...DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. HIGHS IN THE 30S.

SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 28...COOLEST INTERIOR
WEST AND CENTRAL.

SUNDAY...BECOMING CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE
AFTERNOON...MAINLY WEST AND NORTH. HIGHS 34 TO 40.

MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BREEZY EAST HALF. A CHANCE OF
SNOW SHOWERS EAST EARLY. LOWS 18 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS
26 TO 35.

TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON AND EVENING SNOW AND
RAIN SHOWERS. LOWS 15 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL.
HIGHS 32 TO 38.

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