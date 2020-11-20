LOCAL 3 THURSDAY OVERNIGHT WEATHER FORECAST 11/19/2020

STATE FORECAST FOR UPPER MICHIGAN NATIONAL WEATHER SERVICE MARQUETTE MI 333 PM EST THU NOV 19 2020 /233 PM CST THU NOV 19 2020/ TONIGHT...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS ACROSS THE NORTHWEST LATE. PATCHY FOG CENTRAL AND EAST LATE. LOWS 29 TO 37. FRIDAY...BREEZY AND COOLER. MOSTLY CLOUDY. A SLIGHT CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS WEST IN THE MORNING...THEN A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE AFTERNOON. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS EAST...MAINLY IN THE AFTERNOON. HIGHS 33 TO 45...COOLEST WEST AND WARMEST SOUTH CENTRAL. FRIDAY NIGHT...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE NORTHWEST WIND SNOW BELTS...ESPECIALLY EAST. MOSTLY CLOUDY. LOWS 19 TO 30...COOLEST INTERIOR WEST. SATURDAY...A CHANCE OF SNOW SHOWERS IN THE MORNING EAST. OTHERWISE...DECREASING CLOUDS FROM WEST TO EAST. HIGHS IN THE 30S. SATURDAY NIGHT...PARTLY CLOUDY. LOWS 17 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. SUNDAY...BECOMING CLOUDY. A CHANCE OF RAIN AND SNOW SHOWERS IN THE AFTERNOON...MAINLY WEST AND NORTH. HIGHS 34 TO 40. MONDAY...PARTLY TO MOSTLY CLOUDY. BREEZY EAST HALF. A CHANCE OF SNOW SHOWERS EAST EARLY. LOWS 18 TO 28...COOLEST INTERIOR WEST. HIGHS 26 TO 35. TUESDAY...MOSTLY CLOUDY. A CHANCE OF AFTERNOON AND EVENING SNOW AND RAIN SHOWERS. LOWS 15 TO 26...COOLEST INTERIOR WEST AND CENTRAL. HIGHS 32 TO 38.